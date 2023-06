Mehr als hundert Fahrzeuge hat die Polizei am Freitagabend und in der Nacht zum Samstag in Düsseldorf bei Tuningkontrollen überprüft. Ziel sei es, die Verkehrssicherheit zu erhöhen, hieß es von der Polizei Düsseldorf. Demnach wurden fünf Fahrzeuge sichergestellt, um durch einen Sachverständigen begutachtet zu werden. Zwei Fahrzeuge seien zur Gefahrenabwehr sichergestellt worden, erklärte die Polizei.