Ein 83-jähriger Autofahrer ist nach einem Frontalzusammenstoß mit einem weiteren Fahrzeug in Velbert (Kreis Mettmann) im Krankenhaus gestorben. Die Fahrerin des anderen Wagens sowie ihre zwölfjährige Tochter wurden bei dem Unfall am Dienstagabend schwer verletzt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.