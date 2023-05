Wegen Bauarbeiten auf Autobahnen gibt es am kommenden Wochenende an mehreren Stellen in Nordrhein-Westfalen Vollsperrungen. Im Ruhrgebiet müssen Autofahrer auf der A42 zwischen Essen und Bottrop auf eine Umleitung ausweichen. Dort wird eine Brücke über den Rhein-Herne-Kanal bei Essen saniert. Von Freitagabend (21.00 Uhr) bis Sonntagabend (19.00 Uhr) werde der Verkehr über mehrere Bundesstraßen geleitet, teilte die Autobahngesellschaft mit.