Auf der Autobahn 1 zwischen dem Kreuz Lotte/Osnabrück und der Anschlussstelle Lengerich hat ein brennender Lastwagen am Mittwochmittag einen Stau verursacht. Der Lastwagen, der in Richtung Dortmund unterwegs war, fing Feuer. Die Feuerwehr rückte aus, um den Brand zu löschen, wie die Polizei mitteilte. Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt. Durch die Löscharbeiten staute sich laut dem WDR der Verkehr auf mehreren Kilometern. Die Sperrung der A1 wurde am Abend aufgehoben.