Ein Linienbusfahrer ist bei einem schweren Verkehrsunfall mit einem Lastwagen in Oerlinghausen südöstlich von Bielefeld ums Leben gekommen. Zu dem Zusammenstoß zwischen dem Lastwagen und dem Bus kam es der Polizei zufolge am Samstag an einer Kreuzung. Der Lkw mit Anhänger fuhr demnach auf die Kreuzung zu, als der Bus mit einem Fahrgast von rechts in den Kreuzungsbereich einbog. Nach der Kollision kam für den 52 Jahre alten Busfahrer jede Hilfe zu spät. Der 56 Jahre alte Lastwagenfahrer und der 57 Jahre alte Fahrgast kamen schwer verletzt in Krankenhäuser in Detmold und Bielefeld.