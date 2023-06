Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Wagen in Ahlen (Kreis Warendorf) sind am Mittwochabend zwei Erwachsene und ein Kind verletzt worden. Die Verletzten im Alter von 45, 23 und fünf Jahren wurden in ein Krankenhaus gebracht, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Weitere Details sowie die Unfallursache waren zunächst nicht bekannt.