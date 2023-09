Bei einem Verkehrsunfall in Hattingen ist am Montag ein Autofahrer schwer verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr waren an einer Straßenkreuzung zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Eins der Autos kam von der Straße ab und überschlug sich. Ein Hubschrauber brachte den Mann laut Mitteilung in eine Spezialklinik nach Essen. Die Fahrerin des zweiten Autos wurde demnach leicht verletzt.