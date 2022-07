Eine an einem Bahnsteig abgestellte, verdächtig aussehende Mülltonne hat am Dienstagvormittag für einen Polizeieinsatz und Bahnverspätungen am Bahnhof Siegburg gesorgt. Es hätten Kabel herausgeschaut, die grüne Tonne sei zugeklebt gewesen, man sei daraufhin mit Entschärfern und Sprengstoffspürhund angerückt, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei. Es habe sich aber bald herausgestellt: "Da war nichts Gefährliches drin."