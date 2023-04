Fahrräder mit Elektromotor werden immer beliebter. Fast jeder fünfte Haushalt in Nordrhein-Westfalen besaß 2022 mindestens ein Fahrrad mit Elektromotor, wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Düsseldorf mitteilte. Damit hat sich der Anteil innerhalb von wenigen Jahren fast verdoppelt. Im Jahr 2019 verfügte nur jeder zehnte Haushalte in NRW über mindestens ein Fahrrad mit Elektromotor. Der Anteil der Haushalte mit nicht motorisierten Fahrrädern sank von knapp 75 (2019) auf knapp 70 Prozent (2022).