Bei einem Autounfall auf der Autobahn 3 bei Köln ist in der Nacht zu Mittwoch ein 14 Jahre altes Mädchen lebensgefährlich verletzt worden. Der Fahrer des Wagens habe schwere Verletzungen erlitten, teilte die Polizei in Köln am Mittwoch mit. Die übrigen drei Insassen, zwei Jungen im Alter von 4 und 12 Jahren, sowie eine 33 Jahre alte Frau erlitten leichte Verletzungen.