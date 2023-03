Aktivisten der Klimagruppe Letzte Generation haben sich am Freitag im morgendlichen Berufsverkehr an einer Hauptverkehrsader in Köln festgeklebt und lange Staus verursacht. Die Polizei sprach von etwa 15 Unterstützern, die Veranstalter von 20. Durch die Aktion sei der Verkehr auf der Luxemburger Straße zeitweise in alle vier Fahrtrichtungen zum Erliegen gekommen, teilten die Aktivisten mit.

In Köln sei das ihr bisher größter Protest gewesen und "Teil einer Reihe von intensiven Protesten in ganz Nordrhein-Westfalen", die sich an die Bürgermeister richte. "Sie müssen endlich ihre Verantwortung wahrnehmen und sich klar für den Schutz der Bevölkerung einsetzen", forderte die Gruppe Letzte Generation in einer Mitteilung.

Die Polizei berichtete auf Anfrage, der Verkehr sei im Bereich der zentralen Kreuzung Luxemburger Straße/Klettenberggürtel weiträumig umgeleitet worden, während die Einsatzkräfte sich daran gemacht hätten, die am Asphalt festgeklebten Hände der Aktivisten zu lösen.