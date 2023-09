Ein Fußgänger ist in Bocholt (Kreis Borken) von einem Auto angefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Das Auto erfasste den 47-Jährigen am Freitag, als er eine Straße überquerte, wie es in einer Mitteilung der Polizei von Samstag hieß. Der Fahrer des Wagens blieb unverletzt. Die Polizei ermittelt nun zum genauen Unfallhergang.