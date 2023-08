Ein Kranwagen ist nach einem Ausweichmanöver auf der Bundesstraße 475 im Tecklenburger Land auf die Seite gekippt. Der 47 Jahre alte Fahrer habe am Mittwochmittag in einer Kurve einem entgegenkommenden Autotransporter ausweichen müssen, der mittig auf der Fahrbahn gefahren sei, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Daraufhin sei der Kranwagen auf einen befestigten Seitenstreifen geraten, von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt.