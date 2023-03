Der nordrhein-westfälische Landtag hat einen Untersuchungsausschuss zur Vollsperrung der maroden A45-Talbrücke Rahmede eingesetzt. Für den Antrag der Oppositionsfraktionen SPD und FDP stimmte am Mittwoch auch die AfD. Die Regierungsfraktionen von CDU und Grünen enthielten sich. Bei der hitzigen Debatte war die Regierungsbank fast leer. Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) war nicht anwesend, Verkehrsminister Oliver Krischer traf erst gegen Ende der Debatte ein.

Der nordrhein-westfälische Landtag hat einen Untersuchungsausschuss zur Vollsperrung der maroden A45-Talbrücke Rahmede eingesetzt. Für den Antrag der Oppositionsfraktionen SPD und FDP stimmte am Mittwoch auch die AfD. Die Regierungsfraktionen von CDU und Grünen enthielten sich. Bei der hitzigen Debatte war die Regierungsbank fast leer. Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) war nicht anwesend, Verkehrsminister Oliver Krischer traf erst gegen Ende der Debatte ein.

Der Ausschuss "Brückendesaster und Infrastrukturstau" soll sich auch insgesamt mit der Brückeninfrastruktur in NRW befassen und mögliche Versäumnisse, Fehleinschätzungen und Fehlverhalten der Landesregierung und der Ministerien aufarbeiten. Konkret geht es der Opposition um die Rolle des früheren Verkehrsministers und heutigen Regierungschefs Wüst.

Zum Streit kam es über den Untersuchungszeitraum des U-Ausschusses. Dieser beginnt laut Antrag von SPD und FDP im Sommer 2017 mit dem Amtsantritt des damaligen CDU-Ministerpräsidenten Armin Laschet und dessen Kabinett, in dem Wüst Verkehrsminister wurde.

CDU und Grüne machten geltend, dass die Schäden an der Rahmede-Brücke bereits aus früheren Jahren datierten und forderten in einem Änderungsantrag, den Untersuchungszeitraum im Jahr 2011 beginnen zu lassen. Letztlich scheiterten CDU und Grüne trotz ihrer Mehrheit mit dem Antrag, weil sie in diesem Fall auch die Stimmen von SPD und FDP gebraucht hätten.

Die Talbrücke Rahmede an der deutschlandweit wichtigen Autobahn 45 war im Dezember 2021 vollständig gesperrt worden, die zentrale "Sauerlandlinie" (Frankfurt-Dortmund) ist damit unterbrochen. Seitdem belastet ein enormes Verkehrschaos die umliegende Region. Am 7. Mai soll die Brücke gesprengt werden.

Antrag von SPD und FDP