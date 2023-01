Bei einem Zusammenstoß eines LKW mit einem nach einer Kollision am Seitenstreifen stehenden PKW ist ein 48 Jahre alter Autofahrer gestorben. Zuvor seien zwei Wagen auf der A42 zwischen der Ausfahrt Herne-Crange und Herne-Wanne kollidiert und am Seitenstreifen stehen geblieben. Als die Fahrer ausstiegen, fuhr der Lastwagen auf, teilte ein Sprecher der Polizei in der Nacht zum Dienstag mit. Der 48-Jährige sei durch den Aufprall über die Schutzplanke geschleudert worden und noch am Unfallort gestorben. Der LKW-Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Autobahn wurde in Fahrtrichtung Duisburg gesperrt.