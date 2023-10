Ein 22-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Mönchengladbach lebensgefährlich verletzt worden. Er sei am Freitag mit seinem Gefährt gestürzt und gegen einen Bauzaun geschleudert, teilte die Polizei in der Nacht auf Samstag mit. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass keine weitere Person an dem Unfall beteiligt war. Rettungskräfte brachten den Motorradfahrer mit lebensgefährlichen Kopfverletzungen ins Krankenhaus.