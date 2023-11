Nach einem Gefahrgutunfall auf der A1 in der Nähe von Dortmund ist die Vollsperrung aufgehoben und die Autobahn Richtung Köln wieder frei. Das teilte die Polizei am späten Mittwochabend auf Anfrage mit. Die gefährliche Chemikalie müsse aufwendig aus dem umgestürzten Lastwagen abgepumpt werden, sagte ein Feuerwehrsprecher. Das werde sich bis in den Abend hineinziehen.