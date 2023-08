Bei einem Zusammenstoß eines Notarzteinsatzfahrzeugs und eines weiteren Autos in Essen sind vier Menschen teils schwer verletzt worden. Das Auto des Notarztes fuhr der Feuerwehr zufolge am Montagnachmittag hinter einem Rettungswagen mit Blaulicht auf dem Weg ins Krankenhaus über eine Kreuzung im Stadtteil Huttrop, als das andere Auto damit zusammenstieß. Der Fahrer dieses Wagens wurde schwer verletzt, eingeklemmt und von der Feuerwehr befreit, die Tür und Dach des Autos entfernte. Seine Frau und ein Kind wurden ebenfalls verletzt. Alle drei kamen in Krankenhäuser. Der Notarzt wurde bei dem Aufprall leicht verletzt. Das Alter der Beteiligten war zunächst unklar. Es gab erhebliche Beeinträchtigungen im Berufsverkehr.