135 Verstöße im Straßenverkehr hat die Polizei in der Nacht zum Sonntag in Dortmund geahndet. Dort wurden erneut mehr als 60 Fahrzeuge kontrolliert und rund 80 Personen überprüft. Die Schwerpunktkontrollen gehören zum Kampf der Polizei gegen verbotene Auto- und Beschleunigungsrennen und für mehr Verkehrssicherheit in der Stadt.