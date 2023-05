Bei mehreren Motorrad-Unfällen sind am langen Wochenende in Nordrhein-Westfalen etliche Menschen schwer verletzt worden. Ein 24-Jähriger schwebt in Lebensgefahr - er saß als Sozius auf der Maschine eines 31-jährigen Motorradfahrers, der am Sonntagabend auf der A46 in Hagen von der Straße abkam und stürzte, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer selbst wurde schwer verletzt.

Bei mehreren Motorrad-Unfällen sind am langen Wochenende in Nordrhein-Westfalen etliche Menschen schwer verletzt worden. Ein 24-Jähriger schwebt in Lebensgefahr - er saß als Sozius auf der Maschine eines 31-jährigen Motorradfahrers, der am Sonntagabend auf der A46 in Hagen von der Straße abkam und stürzte, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer selbst wurde schwer verletzt.

In Horstmar nahe Münster wurden am Sonntag zwei Motorradfahrer schwer verletzt, die in einer Kurve miteiander zusammenstießen. Die 29 und 76 Jahre alten Männer kamen mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser.

In Billerbeck im Kreis Coesfeld stürzte ein 22 Jahre alter Biker in einen Straßengraben und verletzte sich schwer. Auch in Kirchhundem (Kreis Olpe) verletzte sich am Samstagnachmittag ein 49-jähriger Mann nach einem Sturz mit seinem Motorrad. Ein 55-Jähriger wurde am Samstag bei Heimbach im Kreis Düren schwer verletzt, als er mit dem 62-jährigen Fahrer eines Trikes kollidierte, der die Kontrolle über sein Dreirad verloren hatte.

Pressemitteilung der Polizei Dortmund