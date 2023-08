Eine S-Bahn der Linie S9 in Gladbeck ist mitten auf der Strecke zum Stehen gekommen und in der Folge evakuiert worden. Wegen eines Oberleitungsschadens war der Zug am Dienstagabend etwa einen Kilometer vor der Einfahrt in den Bahnhof Gladbeck-West liegengeblieben. Die Einsatzkräfte holten über eine Notfalltreppe die 24 Passagiere aus dem Zug heraus, darunter Kleinkinder und ein Säugling. Die Fahrgäste wurden mit Bussen weggebracht. Die Bahnstrecke musste während der Evakuierung gesperrt werden.