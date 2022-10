Um den steigenden Zahlen illegaler Autorennen entgegenzuwirken, hat das NRW-Innenministerium eine Präventionskampagne für Jugendliche und junge Erwachsene gestartet. Sie trägt den Namen "Verantwortung stoppt Vollgas" und wurde am Donnerstag bei einer Auftaktveranstaltung in einer Kölner Gesamtschule vorgestellt. Innenminister Herbert Reul und Schulministerin Dorothee Feller (beide CDU) betonten die Gefahr, die von solchen Rennen ausgehe. Auch die rund 100 Schülerinnen und Schüler, die an der Schule an dem Konzept teilnehmen, zeigten sich betroffen. Polizisten zeigten demolierte Fahrzeuge aus einem Unfall.