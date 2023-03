Bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Wesel am Niederrhein sind am Samstagabend sechs Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Nach Angaben der Polizei stießen zwei Autos auf einer Kreuzung zusammen. Wer Schuld hat, war zunächst noch unklar. Bei den beiden Schwerverletzten handelt es sich um Frauen im Alter von 66 und 74 Jahren.