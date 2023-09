Im Kreis Borken ist ein 36-Jähriger mit seinem Motorrad gestürzt und tödlich verletzt worden. Er starb am Freitag noch an der Unfallstelle bei Legden, wie die Polizei in der Nacht auf Samstag mitteilte. Auch sein 33-jähriger Begleiter stürzte mit seinem Motorrad. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.