Bei einem schweren Unfall auf der A31 bei Bottrop sind elf Personen verletzt worden. In Fahrtrichtung Gronau sei am Montag ein Lastwagen auf ein Stauende aufgefahren, sagte ein Sprecher der Polizei in Münster am Abend. Insgesamt seien fünf Fahrzeuge in den Unfall verwickelt gewesen.

Aufgrund der hohen Anzahl an Verletzten löste die Leitstelle der Feuerwehr Bottrop das Stichwort "Massenanfall von Verletzten" aus. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte dann neun leicht verletzte Personen vor sowie zwei Schwerverletzte. Ein Unfallbeteiligter musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Auch andere Unfallopfer wurden teilweise in Krankenhäuser gebracht.

Die Sperrung der Fahrbahn in Fahrtrichtung Bottrop sollte nach Angaben der Polizei noch bis circa 22.00 Uhr andauern.

