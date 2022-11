Auf der Düsseldorfer Einkaufsmeile Königsallee hat es unweit des Weihnachtsmarktes einen Autounfall mit zwei Schwerverletzten gegeben. Ein 84-Jähriger habe am frühen Dienstagabend die Kontrolle über sein Auto verloren und sei dann in parkende E-Scooter gefahren, sagte ein Polizei-Sprecher. Zwei Fußgänger wurden schwer verletzt, Lebensgefahr bestand den Angaben zufolge bei ihnen aber zufolge nicht. Die Unfallursache sei unklar, man gehe aber von menschlichem Versagen aus, so der Polizei-Sprecher. Möglicherweise spielten diffuse Lichtverhältnisse und der Nieselregen eine Rolle. Der Fahrer und seine Beifahrerin erlitten einen Schock.