Auf der Flucht vor der Polizei ist ein Autofahrer bei einem Unfall auf der Autobahn 3 zwischen Düsseldorf und Wuppertal lebensgefährlich verletzt worden. Zuvor hatte eine Polizeistreife den 25-Jährigen bei Solingen auf der Autobahn kontrollieren wollen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Anstatt anzuhalten, fuhr der Wagen demnach in hohem Tempo in Fahrtrichtung Mettmann davon. Die Beamten verfolgten ihn nach Angaben einer Polizeisprecherin mit einem Einsatzwagen.