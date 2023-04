Im Kampf gegen illegales Glücksspiel haben Ermittler in Hamm fünf Gaststätten kontrolliert und 40 Personen überprüft. Sieben mutmaßlich illegale Glücksspielautomaten und ein Wettautomat wurden sichergestellt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Stadt versiegelte zwei Lokale und leitete Strafverfahren gegen die Betreiber ein. Die Kontrolle wurde gemeinsam mit dem Ordnungsamt, dem Zoll und dem Finanzamt in der Nacht zu Samstag durchgeführt.

Im Kampf gegen illegales Glücksspiel haben Ermittler in Hamm fünf Gaststätten kontrolliert und 40 Personen überprüft. Sieben mutmaßlich illegale Glücksspielautomaten und ein Wettautomat wurden sichergestellt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Stadt versiegelte zwei Lokale und leitete Strafverfahren gegen die Betreiber ein. Die Kontrolle wurde gemeinsam mit dem Ordnungsamt, dem Zoll und dem Finanzamt in der Nacht zu Samstag durchgeführt.

In derselben Nacht beendete die Polizei ein illegales Autorennen in der Stadt. Drei junge Fahrer wurden kontrolliert, ein vierter flüchtete zunächst zu Fuß. Die Polizei kassierte Führerscheine und Mobiltelefone ein. Die vier Männer sollen sich zuvor ein Rennen geliefert haben, in dem sie ihre Fahrzeuge nebeneinander fahrend stark beschleunigt haben sollen. Zudem sollen sie an einer Ampel mit durchdrehenden Reifen angefahren sein und die zulässige Höchstgeschwindigkeit deutlich überschritten haben. Die Männer überholten sich den Angaben zufolge immer wieder gegenseitig und drifteten teilweise beim Abbiegen. Auch hier wurden Strafverfahren eingeleitet.

Pressemitteilung