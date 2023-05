Beim Frontalzusammenstoß von zwei Autos in Hamminkeln im Kreis Wesel sind vier Menschen schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben geriet eine 18-Jährige am Donnerstagmorgen mit ihrem Auto in einer Kurve in den Gegenverkehr. Dort stieß sie mit dem Auto eines 51-Jährigen zusammen. Die Fahrerin, ihre 14-jährige Mitfahrerin sowie der Fahrer und sein 30-jähriger Beifahrer erlitten schwere Verletzungen und kamen ins Krankenhaus. Laut Polizeiangaben bestand bei niemandem Lebensgefahr. Unklar sei, warum die Frau in den Gegenverkehr geriet.