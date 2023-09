Die Arbeiten am Autobahndreieck Heumar in Köln gehen voran. Pendler müssen für einige Tage Umleitungen in Kauf nehmen. Auch im Ruhrgebiet gibt es eine Autobahn-Sperrung.

Autofahrer müssen sich vom kommenden Wochenende an für einige Tage auf Umleitungen und Verzögerungen auf der A4 bei Köln und der A448 bei Bochum einstellen. Von Freitagabend (20.00 Uhr) bis Mittwochmorgen (4. Oktober, 5.00 Uhr) wird die A4 zwischen dem Autobahnkreuz Köln-Gremberg und dem Autobahndreieck Heumar in Fahrtrichtung Olpe gesperrt. Das teilte das öffentliche Straßenbauunternehmen Deges mit.

Hintergrund sind Straßenbauarbeiten. Die Fahrbahn auf dem Streckenabschnitt wird saniert. Der aus Richtung Aachen kommende Verkehr wird ab dem Kreuz Köln-Gremberg über die A559 und die A59 umgeleitet.

Im Ruhrgebiet erneuert die Autobahn Gesellschaft am Wochenende die Fahrbahn der A448 in Bochum. Von Freitagabend (20.00 Uhr) bis Montagmorgen (2. Oktober, 5.00 Uhr) wird die Fahrbahn in Richtung Witten zwischen Bochum-Eppendorf und Bochum-Wiemelhausen gesperrt. Autofahrer sollen über die A40 ausweichen. Voraussichtlich am darauffolgenden Wochenende (6. bis 10. Oktober) soll dann die andere Fahrbahn in Richtung Essen gesperrt werden.

