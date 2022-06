Die Autobahn 2 ist nach einem Auffahrunfall zwischen der Anschlussstelle Oelde und dem Rastplatz Vellern einseitig gesperrt worden. Die Sperre in Fahrtrichtung Hannover war am Dienstagmorgen noch immer nicht aufgehoben, wie die Polizei mitteilte. Ein Kleintransporter war dort gegen 2.30 Uhr auf einen Lkw aufgefahren. Die schwerverletzte Person am Steuer des Transporters musste von der Feuerwehr aus dem Wrack geschnitten werden. Nähere Angaben machte die Polizei zunächst nicht.