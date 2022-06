In Westfalen soll es an den Sommerferien-Wochenenden nur zwingend nötige Tagesbaustellen geben. Die Autobahngesellschaft Westfalen will damit einen Beitrag leisten, dass die Reise in den Urlaub «möglichst entspannt und staufrei abläuft».

Reisende müssten mit Beginn der Sommerferien in Nordrhein-Westfalen in zwei Wochen vermehrt mit einem hohen Verkehrsaufkommen rechnen, teilte die Behörde am Freitag in Hamm mit. Behördenleiterin Elfriede Sauerwein-Braksiek riet Autofahrern zudem, die Hauptreisezeiten an Freitagnachmittagen und Samstagen in den Ferien zu meiden.

«Von montags bis donnerstags ist in der Urlaubszeit aufgrund des geringeren Berufsverkehrs auf den Autobahnen in der Regel weniger los als außerhalb der Ferien», sagte Sauerwein-Braksiek. Auch an Sonntagnachmittagen sei die Verkehrslage erfahrungsgemäß entspannter.