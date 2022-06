Am kommenden langen Wochenende ist rund um Köln mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen. Auf der A4 in Fahrtrichtung Aachen zwischen Köln-Heumar und Köln-Gremberg sind nur zwei von vier Fahrspuren frei. Es werden Notmaßnahmen zur Erneuerung der Fahrbahn durchgeführt, wie die Autobahn GmbH am Montag mitteilte. Am ersten Juliwochenende sollen dann alle Fahrbahnen gesperrt werden. Es seien Umleitungen eingerichtet. Allerdings rät die Autobahn GmbH dazu, das Gebiet großzügig zu umfahren.