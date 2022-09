Wegen eines brennenden Lkw-Anhängers ist die Autobahn 4 bei Aachen in Richtung Köln am Mittwochabend für mehrere Stunden gesperrt worden. Es sei zu größeren Staus gekommen, teilte die Feuerwehr mit. Der mit Holz beladene Sattelauflieger sei am Abend in Brand geraten. Die Ursache war laut Polizeisprecher zunächst unklar. Verletzt wurde niemand.