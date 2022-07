Eine Polizistin hält während einer Polizeikontrolle eine rote Winkerkelle in die Höhe. Foto: Sebastian Willnow/zb/dpa/Symbolbild

Rollerfahrer fährt Polizistin an und flüchtet: Fahndung

Rollerfahrer fährt Polizistin an und flüchtet: Fahndung

Die Polizei in Herford und Bielefeld fahndet nach einem Rollerfahrer, der bei einer Verkehrskontrolle eine Polizistin umgefahren haben soll. Die Beamtin wurde dabei am Kopf schwer verletzt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag gemeinsam mitteilten. Die Bielefelder Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet.

Der bislang unbekannte Rollerfahrer hatte bei einer Kontrolle am Montagmittag in Herford alle Stoppzeichen ignoriert und sich mit der Polizei eine Verfolgungsfahrt geliefert. Als der Mann in die Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses fuhr, stellte ihn ein Streifenwagen. Als die Beamtin ausstieg, habe der Rollerfahrer erneut beschleunigt und kollidierte mit der Polizistin. Nach Angaben eines Sprechers muss der genaue Hergang jetzt ermittelt werden.

Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise und appelliert an den Rollerfahrer, sich zu stellen. Sollte er das nicht tun, will die Polizei ein Video aus einer Überwachungskamera veröffentlichen. Das Kennzeichen des Rollers wurde im April als gestohlen gemeldet.