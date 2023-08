Eine Radfahrerin aus NRW ist nach einem Unfall auf einer Landstraße in Rheinland-Pfalz gestorben. Ein 60-Jähriger war am Donnerstag aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Auto bei Filz (Landkreis Cochem-Zell) auf die Frau aufgefahren, wie die Polizei am Abend mitteilte. Durch den Aufprall wurde die Radfahrerin durch die Luft geschleudert und lebensbedrohlich verletzt. Rettungskräfte brachten die 54-Jährige in ein Krankenhaus, wo sie jedoch ihren Verletzungen erlag.