Ein 24 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einer Kollision mit einem Auto in Kalkar (Landkreis Kleve) ums Leben gekommen. Ein 21-jähriger Autofahrer sei am Freitagabend beim Linksabbiegen mit dem überholenden Motorrad zusammengestoßen, teilte die Polizei in Kleve in der Nacht zum Samstag mit. Der Autofahrer habe das Motorrad übersehen. Der 21-Jährige verletzte sich leicht und erlitt einen Schock, hieß es.