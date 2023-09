Eine 79-Jährige ist mit ihrem Auto in Bochum gegen ein Verkehrsschild und einen Baum gefahren und ums Leben gekommen. Die Seniorin starb noch am Unfallort, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Demnach war sie am Dienstagnachmittag nach Angaben von Zeugen zuerst bei Rot über eine Kreuzung gefahren. Kurz danach sei sie mit ihrem Wagen von der Straße abgekommen. Nach Polizeiangaben war der Hintergrund dafür vermutlich ein medizinischer Notfall. Ein Verkehrskommissariat übernahm die Ermittlungen.