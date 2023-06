Ein Motorradfahrer ist im Kreis Kleve mit einem Auto zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Der 25-jährige Biker wollte am Donnerstagabend auf einer Straße in Geldern mehrere Autos überholen, als ein in gleicher Richtung fahrender 42-Jähriger mit seinem Auto nach links abbiegen wollte, wie die Polizei in der Nacht zu Freitag mitteilte. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Der Motorradfahrer musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Autofahrer blieb unverletzt.