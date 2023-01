Ein 24-Jähriger ist mit einem Oldtimer im münsterländischen Emsdetten gegen einen Baum gekracht und schwer verletzt worden. Der Wagen habe bei Ankunft der Einsatzkräfte am Sonntagmorgen stark beschädigt im Graben gelegen, teilte die Polizei mit. Der Mann sei durch ein Großaufgebot der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden. Es bestehe Lebensgefahr, sagte ein Polizeisprecher am frühen Nachmittag.

Nach ersten Erkenntnissen kam der 24-Jährige den Angaben zufolge aus bislang ungeklärter Ursache rechts von der Straße ab, durchfuhr den Graben und prallte nach einem Überschlag mit dem Dach des Autos gegen einen Baum. Die Polizei gehe davon aus, dass der Oldtimer samt Fahrer schon länger in dem Graben gelegen habe, so der Sprecher. Die Bundesstraße blieb am Sonntagvormittag für mehrere Stunden gesperrt.

