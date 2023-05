Ein 58 Jahre alter Autofahrer ist in Haltern am See (Kreis Recklinghausen) tödlich verunglückt. Er sei am frühen Freitagabend plötzlich von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt, teilte das Polizeipräsidium Recklinghausen am Abend mit. Ein Rettungshubschrauber landete und ein Notarzt behandelte den Mann. Der Autofahrer aus Marl, der in Richtung Borken unterwegs war, starb noch an der Unfallstelle.