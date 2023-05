Bei einem Verkehrsunfall in Nümbrecht im Oberbergischen Kreis haben vier junge Männer am Samstag großes Glück gehabt. Das Quartett im Alter von 16 bis 19 Jahren saß laut einer Polizeimeldung in einem Kleinwagen, als der Fahrer (19) in einer Kurve die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Der Wagen kam von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Hang und überschlug sich danach. Das Auto blieb schließlich auf dem Dach liegen. Obwohl die Insassen laut Polizei nicht angeschnallt waren, kamen sie mit leichten Verletzungen davon. Sie wurden in umliegenden Krankenhäusern behandelt.