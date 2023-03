Ein Autofahrer hat einen Fußgänger in Düren angefahren und ist danach geflüchtet. Ein 20-Jähriger wurde dabei am Donnerstagabend schwer verletzt, wie die Polizei in der Nacht zum Freitag mitteilte. Er hatte eine Straße nahe des Stadtzentrums überqueren wollen. Ob die Ampel für ihn auf Grün oder auf Rot stand, war zunächst unklar. Durch den Aufprall wurde der junge Mann durch die Luft geschleudert. Er wurde mit Beinverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht nun nach dem Kleinwagen mit Dürener Kennzeichen.