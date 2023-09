Ein mutmaßliches illegales Autorennen zwischen zwei Männern in Altena im Sauerland hat mit fünf Verletzten und einem Crash in einer Hauswand geendet. Die 21 und 27 Jahre alten Autofahrer sollen bei erhöhter Geschwindigkeit in einer Kurve die Kontrolle über ihre Autos verloren haben und zusammengestoßen sein, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der 21-Jährige durchbrach den Angaben nach in der Folge einen Zaun und fuhr gegen eine Hauswand, der Wagen des 27-Jährigen blieb schwer beschädigt auf der Straße stehen.