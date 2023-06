Sieben Autoinsassen sind bei einem Auffahrunfall an einer Ampel in Gelsenkirchen leicht verletzt worden. Ein 36 Jahre alter Autofahrer hatte nach ersten Erkenntnissen das Ende einer bei Rotlicht haltenden Autoschlange übersehen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Bei dem Aufprall am Samstag schob er mit seinem Wagen vier Fahrzeuge ineinander. Der Mann konnte keinen gültigen Führerschein vorweisen.