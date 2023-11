Wegen einer vermeintlichen Geldautomatensprengung ist in Duisburg ein größeres Aufgebot von Polizei und Feuerwehr ausgerückt. Dichter Nebel sei in der Nacht zum Sonntag aus dem SB-Center einer Bank gedrungen, sagte ein Polizeisprecher. Schnell war demnach aber klar, dass lediglich ein Kunde Geld hatte abheben wollen und dann mutmaßlich wegen eines technischen Defekts immer wieder die Verneblungsanlage ausgelöst hatte. Diese soll normalerweise bei Automatensprengungen den Tätern das Handwerk legen. Die Feuerwehr habe die Räumlichkeiten vom Nebel befreit, so der Sprecher. Über den Vorfall hatte zuvor die "Westdeutsche Allgemeine" (WAZ) berichtet.