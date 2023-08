Bei den Regionalklassen für die Auto-Haftpflichtversicherung ändert sich in Nordrhein-Westfalen nicht viel. Nur vier Bezirke verschlechtern sich, für die anderen bleibt alles gleich. Die beste Schadensbilanz in NRW hat der Kreis Höxter, die schlechteste Essen.

Die Versicherungswirtschaft hat die für die Autoversicherungen wichtigen Regionalklassen aktualisiert. Grundlage sind die aktuellen Schadenbilanzen der Zulassungsbezirke. Für die meisten der 9,1 Millionen Autofahrerinnen und Autofahrer in Nordrhein-Westfalen ändert sich wenig, wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) am Donnerstag in Berlin mitteilte. In 49 der 53 Zulassungsbezirke bleibe es in der Kfz-Haftpflichtversicherung bei den Einstufungen des Vorjahres.

Höhere Regionalklassen gelten allerdings künftig für die insgesamt rund 620.000 Autofahrer in Coesfeld, Olpe, Heinsberg und im Erftkreis. Dort könnte die Kfz-Versicherung teurer werden. Die beste Schadensbilanz hätten Autofahrer in Höxter erreicht. In Essen sei die Schadensbilanz landesweit am schlechtesten.

Etwas mehr Änderungen gibt es laut GDV bei den Kaskoversicherungen. Von den rund 8,2 Millionen Kaskoversicherten rutschten rund 600.000 in eine höhere, rund 800.000 in eine günstigere Klasse.

In der Kfz-Haftpflichtversicherung gibt es zwölf Regionalklassen. In keiner NRW-Stadt gilt Klasse 12. In Klasse 11 sind die Städte Essen, Gelsenkirchen, Wuppertal und Remscheid eingestuft. Der Kreis Höxter hat NRW-weit die beste und einzige Einstufung in Klasse 3. Bundesweit die schlechteste Schadensbilanz hat wie schon in den Vorjahren Berlin. Dort liegen laut GDV die Schäden fast 40 Prozent über dem Schnitt.

Regionalklassen sollen das Risiko eines Schadens in einer bestimmten Region abbilden und Bezirke mit ähnlichen Schadenbilanzen bündeln. Maßgeblich ist der Wohnort des Halters, nicht der Ort des Schadens. Für die Höhe der Versicherungsprämie spielen auch etwa das Fahreralter, die Typklasse des Autos oder die jährliche Kilometerleistung eine Rolle. Die Regionalstatistik des GDV ist für die Versicherungsunternehmen unverbindlich, wird jedoch von den meisten Unternehmen bei der Berechnung der Tarife herangezogen. Laut GDV gilt: "Je besser die Einstufung in der Regionalklasse, desto günstiger wirkt es sich auf den Versicherungsbeitrag aus."

