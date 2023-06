Fußball-Profi Simon Terodde soll seinen Vertrag beim Bundesliga-Absteiger Schalke 04 nun doch um ein weiteres Jahr verlängern. Das berichtete die "Bild"-Zeitung am Freitag. Demnach habe sich der Verein mit dem Stürmer auf ein weiteres Jahr in Gelsenkirchen einigen können. Eigentlich läuft Teroddes Vertrag am 30. Juni aus.

Am 5. April hatte der 35-Jährige erklärt, seinen auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern und Schalke 04 am Ende der Saison zu verlassen. Mit 30 Toren in der Saison 2021/2022 führte er den Club 2022 als Zweitligameister zurück in die Bundesliga. Die Mannschaft von Chef-Coach Thomas Reis absolviert am Montag, 26. Juni, ihren Trainingsauftakt im Parkstadion.

