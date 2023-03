Bei Kontrollen in zwölf Prostitutionsbetrieben haben Polizei, Zoll und Ordnungsämter in Siegen und Kreuztal zahlreiche Verstöße aufgedeckt. Noch vor Ort seien Bußgelder in Höhe von mehreren Tausend Euro erhoben worden, teilte das zuständige Hauptzollamt Dortmund am Dienstag mit.