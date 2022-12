Nach einer Geldautomatensprengung in Nettetal am Niederrhein hat die Polizei zwei Verdächtige festnehmen und eine Tasche mit Geld sicherstellen können. Das Gebäude mit dem Geldautomaten sei durch die Detonation beschädigt und vorübergehend evakuiert worden, teilte die Polizei in Viersen am Freitag mit.